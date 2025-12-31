2025'te Egeli sporculardan rekor! Atletizm, güreş, okçuluk...

Avrupa ve Dünya şampiyonu olan, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya alıp Yasemin Adar'dan sonra ilki başaran İzmirli Buse Tosun Çavuşoğlu, aynı şampiyonada 68 kilogramda üçüncülüğü elde etti. Kariyerinde daha önce 2022'de Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Manisa Akhisarlı Kerem Kamal, Slovakya'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kilogramda altın madalya kazandı. Kerem Kamal, Avrupa şampiyonluklarını ikiledi.

BENGİSU VE TUNA TARİH YAZDI

İzmirli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 2018'de başladığı dünyanın en zorlu 7 açık deniz kanalı geçişi olan Okyanus Yedilisi (Ocean's 7) etaplarını 2025'te tamamlayarak ilki başardı. 19 Temmuz'da İskoçya-İrlanda arasındaki etabın en zorlu parkuru olan Kuzey Kanalı'nı 10 saat 48 saniyede geçen Bengisu, 3 Ağustos'ta Japonya'da Honshu ile Hokkaido arasındaki Tsugara Kanalı'nda 57,5 kilometrelik mesafeyi 14,5 saatte yüzdü. Bengisu Avcı, böylelikle Ocean's 7'yi bitiren ilk ve tek Türk oldu.

2025'in haziran ayında İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni solo olarak yüzerek geçen ilk otizmli sporcu olan 22 yaşındaki Tuna Tunca, eylül ayında da Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran Cebelitarık Boğazı'nı yüzüp tarih yazdı. Tuna, Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek aşan dünyadaki ilk otizmli sporcu olmayı başardı.