Denizli’de 26 yaşındaki genç yem kırma makinesinde canından oldu

Denizli'de traktörün arkasına takılı bulunan yem kırma makinesinde çalışma yapan 26 yaşındaki genç bir anda şafta takılmasının ardından olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, Acıpayam ilçesi Dodurga Mahallesi'nde meydana geldi. Edinile bilgilere göre, traktörün arkasına takılı bulunan yem kırma makinesinde çalışma yapan Mustafa Ali Sönmez (26), bir anda şafta takıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Sönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.