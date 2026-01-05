Denizli'de CHP’li belediyeden geri adım!

47 bin metrekare kapalı alana sahip 104 yoğun bakım yatağı ile birlikte toplam 500 yatak kapasitesine sahip Acil Durum Hastanesi'nde, 106 poliklinik, 14 ameliyathane, anjiyografi ünitesi, MR, BT, mamografi, röntgen, USG ve kemik dansitometri gibi ileri teknoloji tıbbi cihazlarımız bulunuyor. Hastanede son teknolojik tıbbi cihazlarla donatılan ameliyathaneler, ferah ve geniş poliklinik alanları, hasta ve yakınlarının konforu düşünülerek tasarlanan servis odalarında hummalı çalışmalar devam ediyor. Birimlerde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri devam ederken, bir yandan da tıbbi cihazların kurulumu yapılıyor.

HASTANENİN YOLU YAPILACAK

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Acil Durum Hastanesi'nin Denizli için önemli bir sağlık yatırımı olduğunu vurgulayarak, hastanedeki mefruşat yerleşimi ve cihaz kurulumlarının büyük bir hızla devam ettiğini söyledi. İl Sağlık Müdürü Öztürk, "Ameliyathanelerimizden polikliniklerimize kadar hastanemiz en güncel standartlara uygun şekilde donatılıyor. Yakın zamanda hastanemizin kapılarını vatandaşlarımıza açacağız" dedi. Modern yapısı ve ileri teknoloji tıbbi cihazlarla sağlık hizmetleri açısından önemli bir yeri olan hastanenin yapılmayan yollarının ise, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede tamamlanacağı açıklandı.