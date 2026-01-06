Denizli'de "Araştırmacı Kavuncu Dede" olarak tanınan 76 yaşındaki emekli elektrik-elektronik mühendisi Halit Tekin, kaybolmaya yüz tutmuş yerel kavun tohumlarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için emeklilik yıllarını tarım ve deneysel üretimle geçiriyor. Meslek hayatını elektronik sistemler üzerine geçiren Tekin, emekli olduktan sonra çocukluk tutkusu olan tarıma yöneldi ve her ekimi bir deney, her tohumu bir bilimsel proje olarak ele alıyor.

'MİLLİ SORUMLULUK'

Acıpayam ilçesi ve çevresindeki deneme bahçelerinde onlarca kavun çeşidi yetiştiren Tekin, özellikle aroma ve lezzetiyle öne çıkan, coğrafi işaretli "Acıpayam kavunu" üzerinde yoğunlaşıyor. Yetiştirdiği ürünlerin şeker oranından kabuk sertliğine, raf ömründen aroma yoğunluğuna kadar tüm teknik detayları kayıt altına alıyor. Tekin, ata tohumlarının korunmasını "milli sorumluluk" olarak tanımlıyor ve "Doğru tohum, doğru toprak ve sabır birleştiğinde ortaya çıkan lezzet, hiçbir hibrit üründe yok" diyor.

YERELİ CANLANDIRIYOR

Ürettiği kavunları Denizli-Acıpayam kara yolu kenarındaki tezgahında satışa sunan Tekin, yoldan geçen vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor. Tezgahtaki "Araştırmacı Kavuncu" yazısını merak edenler, Tekin'den bilgi aldıktan sonra ürün satın alıyor. Tekin'in çalışmaları, hem yerel tarımı canlandırıyor hem de kaybolmakta olan lezzetleri gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.