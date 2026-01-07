Bir günde 2 otobüs yandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu otobüslerinde aynı gün içerisinde iki ayrı yangın meydana geldi. Otobüslerin motor kısmında çıkan yangınlar paniğe neden olurken, olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde saat 17.14 sıralarında meydana gelen olayda, seyir halindeki otobüsün motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. İkinci yangın ise yine Pamukkale ilçesinde, İncilipınar Mahallesi'nde 19.00 civarında yaşandı. Seyir halindeki otobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, otobüsü boş alana çekmek için hızla hareket etti. İnsanların olmadığı alanda otobüsü tahliye eden şoför sayesinde olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Her iki olayda da can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.