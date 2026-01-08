Uyuşturucu tacirlerinin oyunu hapiste bitti

Denizli'de narkotik polislerinin yaptığı operasyonda, 2 kilo 395 gram uyuşturucu maddeyi lif ve pamuklara emdirerek satmaya çalışan yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

Gelen bir ihbarı değerlendiren narkotik polislerinin gerçekleştirdiği operasyonda lif ve pamuklara emdirilmiş sıvı halde 2 kilo 395 gram metamfetamin maddesi ile 39 gram katı halde metamfetamin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.