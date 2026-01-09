Haberler Denizli Denizli’de eşe dosta bol torpilli atamalar Denizli’de eşe dosta bol torpilli atamalar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun belediyede yaptığı liyakatsiz atamalar tepki çekiyor. AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Alakasız kişileri önemli mevkilere atadı. Bu ‘ahbap-çavuşoğlu!’ ilişkisi kente zarar veriyor. Artık proje ve hizmet bekliyoruz” dedi. SEBAHATTİN ALP









Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun Gazi Bulvarını, Çamlık Caddesini ve İstiklal Caddesini trafiğe kapatıp-açmayı icraat olarak gördüğünü belirten AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, önümüzdeki günlerde Çavuşoğlu'nu geri vites belediyecilik anlayışını çok daha net göreceklerini söyledi.

"ALAKASIZ ATAMALAR YAPILDI"

Denizli'de ciddi bir trafik sorunu yaşandığını, bu konuda hiçbir çalışmanın yapılmadığının altını çizen Subaşıoğlu, "Çalışma olmadığı gibi planları da yok. Tam anlamıyla 'ahbap-çavuşoğlu' belediyeciliği yaşıyoruz. 2 yılı dolan belediye yönetimimiz şehir içi ulaşım sorununu ciddiyetle ele alsınlar, isterlerse bizler de önerimizi sunarız. Alakasız atamalar yapıp kendi emrindekileri getirip belediyenin önemli yerlerinde görevlendirdi. Kendi işyerindeki havuzda çalışan, kapıda bilet kesen bir kişiyi Denizli'nin en büyük şirketi BELTAŞ'ın başına getirdiler. Ambalaj işiyle uğraşanı Ulaşım A.Ş'nin başında görevlendirdiler. İlçelerde CHP ilçe başkanlığını kaybetmiş partilileri koordinatör olarak ilçe belediye başkanlarının üzerlerine atadılar. Liyakatsiz bir yönetim anlayışındalar. Maalesef bu durumun Denizli'ye hiçbir faydası yok" dedi.