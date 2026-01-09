Denizli’de eşe dosta bol torpilli atamalar

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun Gazi Bulvarını, Çamlık Caddesini ve İstiklal Caddesini trafiğe kapatıp-açmayı icraat olarak gördüğünü belirten AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, önümüzdeki günlerde Çavuşoğlu'nu geri vites belediyecilik anlayışını çok daha net göreceklerini söyledi.
"ALAKASIZ ATAMALAR YAPILDI"
Denizli'de ciddi bir trafik sorunu yaşandığını, bu konuda hiçbir çalışmanın yapılmadığının altını çizen Subaşıoğlu, "Çalışma olmadığı gibi planları da yok. Tam anlamıyla 'ahbap-çavuşoğlu' belediyeciliği yaşıyoruz. 2 yılı dolan belediye yönetimimiz şehir içi ulaşım sorununu ciddiyetle ele alsınlar, isterlerse bizler de önerimizi sunarız. Alakasız atamalar yapıp kendi emrindekileri getirip belediyenin önemli yerlerinde görevlendirdi. Kendi işyerindeki havuzda çalışan, kapıda bilet kesen bir kişiyi Denizli'nin en büyük şirketi BELTAŞ'ın başına getirdiler. Ambalaj işiyle uğraşanı Ulaşım A.Ş'nin başında görevlendirdiler. İlçelerde CHP ilçe başkanlığını kaybetmiş partilileri koordinatör olarak ilçe belediye başkanlarının üzerlerine atadılar. Liyakatsiz bir yönetim anlayışındalar. Maalesef bu durumun Denizli'ye hiçbir faydası yok" dedi.
"NARSİST BİR YAKLAŞIMI VAR"
Başkan Nuri Çavuşoğlu'nun reklam panolarına kendi resmini astırdığını belirten Subaşıoğlu, "Herhalde sabah kalkıp evden aracıyla işe giderken fotoğraflarına bakıp, 'Ne güzel, her yerde benim resmim ve fotoğraf albümüm var' diyordur. Bu narsist bir yaklaşım. Zamanında eleştirdikleri
konuların dik alasını, geometrik artışla ölçüsüz yapıyorlar. Hizmetleri yok ve görünmüyor ama kendisinin fotoğrafı her yerde" diye eleştiride bulundu. AK Partili Subaşıoğlu Acil Durum Hastanesi ve Şehir Hastanesi çevresindeki yolların da acilen yapılmasını istedi.
Subaşıoğlu, "Hastanenin bitmesini istemeyen bir anlayış var farklı yöntemlerle hizmetin geciktirilmesine müsaade edilmemesini ben özellikle rica ediyorum. Bu çünkü siyaset konusu değildir. Hastanenin etrafındaki yolları belediyeler yapar. Hastanenin suyunu belediyeler bağlar. Bunlar tartışma konusu değildir" diye konuştu. CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum hakkında sözleri nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını belirten Subaşıoğlu, "CHP İl Başkanının Acil Durum Hastanesi önünde çekmiş olduğu videonun ikinci kısmında bir hadsizlik var. Sayın Nihat Zeybekci hakkında kullanmış olduğu yakışıksız ifadeler var. Hukuku süreçleri başlatmış durumdayız. CHP'li belediyenin amacı hizmetin geciktirilmesidir. Kendileri bir şey yapmıyorlar yapana da engel oluyorlar. Bu yaklaşımlarla bu şehre hizmet edemeyiz, kendilerini tekrar check etmelerini, kontrol etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.