Denizli’de kayak sezonu açıldı

DENİZLİ kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da bulunan ve 2 bin 420 rakımda hizmet veren kayak merkezi, yeterli kar kalınlığının oluşmasıyla sezona açıldı. Kayak, snowboard ve kızak tutkunları, hafta sonu ve yarıyıl tatilinin de başlamasıyla tesise yoğun ilgi gösterdi.
Hava koşullarının elverişli seyretmesi halinde sezon boyunca yoğunluk beklenen kayak merkezinde, özellikle çevre illerden günübirlik ziyaretçi sayısında artış öngörülüyor. Acemi, orta seviye ve profesyoneller kayakçılar için toplam 10 kilometre uzunluğunda 3 piste sahip tesiste, saatte bin kişi taşıma kapasiteli 2 telesiyej ve 250 kişi kapasiteli teleski hizmet veriyor.