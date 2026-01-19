Denizli’de kayak sezonu açıldı

DENİZLİ kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da bulunan ve 2 bin 420 rakımda hizmet veren kayak merkezi, yeterli kar kalınlığının oluşmasıyla sezona açıldı. Kayak, snowboard ve kızak tutkunları, hafta sonu ve yarıyıl tatilinin de başlamasıyla tesise yoğun ilgi gösterdi.