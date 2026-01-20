Denizli valisi Yavuz Selim Köşger görevine başladı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Denizli Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger görevine başladı. Köşger, Valilik bahçesinde vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri tarafından karşılandı. Köşger "Şehrin majör ve ciddi bir problemi gözükmüyor. Altyapı, üstyapı, kalkınma anlamında ideal şehirlerden birisi. Denizli, şu an için ülkemiz ortalaması üzerinde gelişmesini gerçekleştirmiş şehirlerimizden birisi" diye konuştu. Vali Köşger, daha sonra makamında protokol üyeleriyle bir araya geldi.