Denizli’de acı olay! Sobayı tinerle yakmaya çalışırken can verdi

Alınan bilgiye göre, 13 Ocak'ta Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki bir makine fabrikasında çalışan Yiğit Can Okatan'ın (24), sobayı yakmak isterken tinerin alev alması sonucu vücudunun büyük bir bölümünde yanıklar oluştu.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okatan, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Okatan, bugün tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Okatan'ın cenazesinin Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Kızılyaka köyünde toprağa verileceği öğrenildi.