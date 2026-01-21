Organları doğuştan sağda, duası Kâbe’de

DENİZLİ İl Müftülüğü organizasyonuyla umre için kutsal topraklarda bulunan Denizli kafilesinin en yaşlısı olan Mehmet Öğel, hem 72. yaş gününü hem de 49. evlilik yıl dönümünü Mekke'de kutladı. Başta kalbi olmak üzere organlarının doğuştan ters olan Öğel, ibadetlerini sorunsuz yerine getirdi. Hayatında ilk kez umre ibadetini yerine getirdiğini ifade eden Öğel, kutsal topraklarda bulunmanın kendisi için tarif edilemez bir duygu olduğunu belirtti. "Kalbim sağda olabilir ama yönü her zaman Kâbe'ye dönüktü" diyen Öğel, 49 yıllık evliliğini de Mekke'de kutlamanın ayrı bir nasip olduğunu söyledi.