Denizli'de çekici kabusu

Çekici kazaları Denizli'de 3 can aldı. Denizli- Uşak karayoluna bağlanan kavşakta otomobil ile çekicinin çarpıştığı ilk kazada, otomobilde bulunan 2 genç olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, Denizli'nin Çivril ilçesi Somak Mahallesinde meydana geldi. Somak Mahallesi'nden Çivril istikametine aşırı süratli şekilde seyir halinde olan otomobil, Denizli- Uşak karayoluna bağlanan kavşakta tali yoldan çıkışı sırasında çekiciyle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.
SIKIŞARAK CAN VERDİLER
Otomobilde bulunan Tolga Adalı ve Osman Atlamaz araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan Adalı ve Atlamaz sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin Tolga Adalı ve Osman Atlamaz'da yaptığı kontrollerde ikisininde hayatını kaybettiğini belirledi. Adalı ve Atlamaz'ın cenazeleri Deniz
Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İkinci kaza ise Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana geldi. Otoyolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza, Denizli'nin Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi Uşak- Denizli karayolunun mevkiinde meydana geldi. Uşak'tan Denizli istikametine seyir halinde olan çekici, sürücüsü Mehmet A.'nın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada arkadan gelen otomobil, devrilen çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Osman Ünal ve çekici sürücüsü Mehmet A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Osman Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan çekici şoförü Mehmet A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi. Osman Ünal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.