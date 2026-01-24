Denizli'de çekici kabusu

Çekici kazaları Denizli'de 3 can aldı. Denizli- Uşak karayoluna bağlanan kavşakta otomobil ile çekicinin çarpıştığı ilk kazada, otomobilde bulunan 2 genç olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, Denizli'nin Çivril ilçesi Somak Mahallesinde meydana geldi. Somak Mahallesi'nden Çivril istikametine aşırı süratli şekilde seyir halinde olan otomobil, Denizli- Uşak karayoluna bağlanan kavşakta tali yoldan çıkışı sırasında çekiciyle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

SIKIŞARAK CAN VERDİLER

Otomobilde bulunan Tolga Adalı ve Osman Atlamaz araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan Adalı ve Atlamaz sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin Tolga Adalı ve Osman Atlamaz'da yaptığı kontrollerde ikisininde hayatını kaybettiğini belirledi. Adalı ve Atlamaz'ın cenazeleri Deniz

Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İkinci kaza ise Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana geldi. Otoyolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.