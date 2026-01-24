Organları 7 kişiye umut oldu

DENİZLİ'DE trafik kazasında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ali Körnes'in (49) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 13 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Ali Körnes, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan Körnes'in, 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. İzmir'den gelen ekip, Ali Körnes'in 2 kornea, 2 böbrek, kalp, ince bağırsak ve karaciğeri operasyonla aldı. Körnes'den alınan organlar, İzmir ve Muğla'ya gönderildi. İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, "Her bağış, kelimenin tam anlamıyla yeni bir hayat demektir. 2026 yılının ilk bağışı da bu yapılan bağışla bugün gerçekleşti ve 7 hastaya umut oldu" dedi.