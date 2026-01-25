Denizli’de köy camisi tehlikede

DENİZLİ'NİN Çardak ilçesi Gölcük Mahallesi'nde yer alan eski cami, hasarlı olması sebebiyle yıllar önce yıkıldı. Mahalleli ise köyde yeni cami yapılması için 2000 yılında harekete geçti. 12 bağışçı arazilerini bağışlayarak köyün yeni camisinin yapımına katkıda bulunmak istedi. Bağışçıların destekleriyle mahallenin tek camisi yapımı kısa sürede tamamlanarak ibadete açıldı. Ancak aradan geçen 25 yılın ardından bağış yapan kişilerden birinin şahsi icra borcu nedeniyle cami arazisinin bir kısmı satışa çıkarıldı. Mahallenin tek camisinin kurtarılmasını isteyen eski muhtar Osman Yüncü, "Yetkili kurumların bizlere yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.