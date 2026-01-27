Denizli'de feci kaza! Personel servisi üzüm bağına uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı





Kaza, sabah saatlerinde Buldan-Denizli kara yolunda meydana geldi. Denizli'den Buldan'a, çoğunluğu Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Buldan Aile Sağlığı Merkezi personelini taşıyan, A.R.'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, kontrolden çıkarak üzüm bağına devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.