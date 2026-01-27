  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Denizli'de feci kaza! Personel servisi üzüm bağına uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde mesaiye giden memurları taşıyan servis kontrolden çıkarak üzüm bağına uçtu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken kazada 1 kişi hayatını kaybetti 25 kişi de yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde memurları taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada ameliyat hemşiresi Kadriye Koçan (23) hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Buldan-Denizli kara yolunda meydana geldi. Denizli'den Buldan'a, çoğunluğu Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Buldan Aile Sağlığı Merkezi personelini taşıyan, A.R.'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, kontrolden çıkarak üzüm bağına devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

6 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli ameliyat hemşiresi Kadriye Koçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 25 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan Dr. Emin Güleç'in Denizli'ye sevk edildiği bildirildi. Öte yandan hayatını kaybeden ameliyat hemşiresi Kadriye Koçan'ın yaklaşık 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

