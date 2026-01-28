Denizli’de göletlerin doluluk oranları yağışlara rağmen istenilen seviyeye ulaşmadı

Denizli'de son günlerde etkili olan yağışlara rağmen göletlerdeki su seviyelerinin istenilen düzeye ulaşmadığı öğrenildi. Aktaş, Hasanbeyler ve Dımbazlar göletlerinde yağışların doluluk oranlarını artırdığı ancak yeterli seviyeye çıkarmadığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'de bulunan Aktaş Göleti son yağışların ardından yüzde 65 doluluk oranına ulaştı. Yaklaşık bin 400 dekar tarım arazisinin sulanmasında kullanılan göletin, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında tam kapasiteyle dolduğu öğrenildi. Mevcut doluluk oranının ise önceki yıllara göre düşük kaldığı ifade edildi. Dımbazlar Göleti'nin Denizli'de 730 dekar tarım arazisini suladığı ve şu anda yüzde 25 doluluk oranına sahip olduğu bildirildi. Göletin son 10 yıllık verilerine bakıldığında yalnızca iki kez tam doluluğa ulaştığı kaydedildi. Hasanbeyler Göleti'nde ise su seviyesinin oldukça düşük olduğu belirtildi. Yüzde 13 doluluk oranına ulaşabilen göletin yaklaşık bin 900 dekar tarım arazisini suladığı, ancak son 10 yılda yalnızca bir kez tam kapasiteye ulaştığı ifade edildi.

Denizlili üreticiler, önümüzdeki kış ve bahar aylarında yağışların artmasını umut ettiklerini dile getirerek, "Bol yağışlarla birlikte zirai üretimin artmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Yağmur ve kar yağışı hem göletlerimizin seviyesini yükseltecek hem de sebze ve meyve üretimine katkı sağlayacaktır. Mevcut durumlar geçtiğimiz yıllara göre düşük kaldı. Allah yardımcımız olsun" dedi.