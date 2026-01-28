Hemşirenin son yolculuğu

Denizli'de sağlıkçıları taşıyan midibüsün yaptığı kazada 23 yaşındaki hemşire hayatını kaybetti. Önceki gün meydana gelen kazada, Denizli'den Buldan'a çoğunluğu Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Buldan Aile Sağlığı Merkezi personelini taşıyan, Abdullah Rüzgar (62) idaresindeki 20 RF 777 plakası midibüs, kontrolden çıkarak üzüm bağına devrildi.

6 AY ÖNCE EVLENMİŞ

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli ameliyat hemşiresi Kadriye Koçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 22 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan Dr. Emin Güleç'in Denizli'ye sevk edildiği bildirildi. Yaklaşık 6 ay önce evlendiği öğrenilen genç hemşire Kadriye Koçan için çalıştığı Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi önünde tören düzenlendi. Törene sağlık çalışanları, Koçan'ın eşi Furkan Koçan (25), ailesi ve yakınları katıldı. Eşi Furkan Koçan, törende gözyaşlarına hakim olamadı. Koçan'ı sağlık çalışanları teselli etmeye çalıştı. Törenin ardından Koçan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mezarlığı'na gönderildi.

VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 6 yaralıyı ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı. Vali Köşger, kazada 22 yaralı olduğunu duyurdu, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Buldan ilçesi Yenicekent Kavşağı yakınlarında, 27.01.2026 günü sabah saatlerinde, şiddetli yağışın etkisiyle elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada vefat eden Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde görevli sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kazada yaralananlara acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."