Büfede cinayet

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı. Büfe sahibi tarafından tüfekle vurulan 2 çocuk babası Ahmet Ünal, hayatını kaybetti. Ahmet Ünal, geçtiğimiz pazartesi günü gece saatlerinde alışveriş yapmak için bir büfeye gitti. Büfe sahibi Hasbi D. (29) ile Ahmet Ünal (50) arasında alışveriş sırasında başlayan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Hasbi D., büfede bulunan tüfeği alarak Ahmet Ünal'a ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Ünal, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

BİR GÜN SONRA ÖLDÜ

Ünal bir günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ahmet Ünal'ın cenazesi Asri Mezarlıkta defnedildi. Olayın ardından gözaltına alınan Hasbi D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.