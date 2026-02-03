Yalnız yaşayan vatandaş evinde ölü bulundu

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde yalnız yaşayan işitme engelli adamın yakınlarının iki gündür kendisinden haber alamaması üzerine evinde girilen evinde cansız bedeni bulundu. Edinilen bilgilere göre, Çağırgan'dan iki gündür haber alamayan yakınları, durumu merak ederek evine gitti. Kapıyı açan yakınları, Çağırgan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İhsan Çağırgan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre Çağırgan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirilirken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.