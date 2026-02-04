Haberler Denizli Denizli, 2025’te her gün 1 milyon dolar kazandı Denizli, 2025’te her gün 1 milyon dolar kazandı Denizli, 2025 yılında günde ortalama 1 milyon dolar, yılda ise 365 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracatın ilk sırasında su ürünleri ve hayvansal ürünler yer aldı SEBAHATTİN ALP









METAL, doğal taş ve tekstil ihracatıyla bilinen Denizli'de tarım ürünleri ihracatı da her geçen gün büyüyor. Ege İhracatçılar Birliği'nin (EİB) verilerine göre, Denizli 2025'te; günde ortalama 1 milyon dolar, yılda 365 milyon dolarlık ihracat yaptı. Türkiye, 2025 yılında 36 milyar 407 milyon dolarlık tarım ürünleri ihraç ederken, Ege Bölgesi 7 milyar 553 milyon dolarlık dilimine imza attı.

Denizli de bu alandaki büyümesini sürdürdü. Denizli, 2024 yılında 347 milyon dolar olan tarım ürünleri ihracatını 2025 yılında 5 ileri taşıdı ve 365 milyon dolara çıkardı. Denizli, bu performansıyla 2025 yılının her günü 1 milyon dolarlık tarım ürünleri ihraç etme başarısı gösterdi.