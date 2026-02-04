Uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

DENİZLİ'DE uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüphelinden 5'i tutuklandı. Kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan veya kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda, 3 bin 780 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 317 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 makas ve 118 bin 200 lira ele geçirildi. 7 şüpheli salıverildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i cezaevine gönderildi, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.