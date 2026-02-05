  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Denizli Çatıdan düşen emekli polis can verdi

Çatıdan düşen emekli polis can verdi

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Çatıdan düşen emekli polis can verdi

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde, anten düzeltmek için evinin çatısına çıkan emekli polis memuru Ahmet Öztürk (62) düşüp yaralandı. Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre, emekli trafik polisi Ahmet Öztürk, anten düzeltmek için 2 katlı evinin çatısına çıktı. Çatıda dengesini kaybeden Öztürk, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA