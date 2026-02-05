Çatıdan düşen emekli polis can verdi

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde, anten düzeltmek için evinin çatısına çıkan emekli polis memuru Ahmet Öztürk (62) düşüp yaralandı. Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre, emekli trafik polisi Ahmet Öztürk, anten düzeltmek için 2 katlı evinin çatısına çıktı. Çatıda dengesini kaybeden Öztürk, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.