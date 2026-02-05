Denizli’nin ihracatı yılın ilk ayında 370 milyon dolar

DENİZLİ'NİN 2026 yılı Ocak ayı ihracatı 370 milyon dolar olarak gerçekleşti. Denizli, Türkiye ihracat sıralamasında 9. sıradaki yerini korudu. Ocak ayında Denizli'nin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 9,1 azalışla 105 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 4 artışla 89 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 14 artışla 70 milyon dolar oldu. Tarım ihracatı yüzde 5,1 azalışla 32 milyon dolar, madencilik ihracatı ise yüzde 4,9 düşüşle 21 milyon dolar olarak gerçekleşti. Denizli ihracatında ocak ayında ilk sırada İngiltere yer aldı. İngiltere'ye ihracat yüzde 12 artışla 63 milyon dolara yükseldi.