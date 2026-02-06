Denizli’de dehşet! Mobilya ustasını bıçaklayarak öldürdü: Tutuklandı

Olay, dün Karahasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetteki bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından 20 AEN 567 plakalı kamyonetteki kişinin mobilya imalatçısı Mehmet Ali Zengin olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Zengin'in göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirledi. Polis, kamyonet ve çevresinde inceleme yaptı. Olay yerindeki incelemelerin ardından evli, 3 çocuk babası Zengin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmada, Mehmet Ali Zengin'in en son Efe Keskinbalta ile olay yerinde içki içtikleri belirlendi.

Efe Keskinbalta, ekipler tarafından şüpheli olarak evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Susma hakkını kullanan şüpheli, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı