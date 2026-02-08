Berivan’dan geriye küpeleri kaldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde girdiği derede akıntıya kapılarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Berivan Bozan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan babası tarafından alındı. Küçük kızdan geriye, babasının derslerinde başarılı olması için hediye ettiği ve sadece bir hafta takabildiği küpelerin hikayesi kaldı. Olay, cuma akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan Fetrek Deresi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla girdiği derede çamura saplanarak akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berivan Bozan'ın cansız bedeni, olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Küçük çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemleri tamamlanan Berivan Bozan'ın cenazesi, defnedilmek üzere baba Hamed Bozan ve yakınları tarafından teslim alındı. Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşayan baba Hamed Bozan, kızıyla ilgili yürek burkan detayı paylaştı. Ailesiyle birlikte 2010 yılında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldikleri öğrenilen inşaat işçisi Hamed Bozan'ın (32) 4 çocuğundan en büyüğü olan Berivan'ın, ilkokul ikinci sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Baba Bozan'ın, derslerine daha iyi çalışması ve başarılı olması için kızına olaydan kısa bir süre önce bir çift küpe hediye ettiği öğrenildi.

BAŞKALARININ CANI YANMASIN

Evladını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan baba Hamed Bozan, "Evladımı kaybettim; yarın bu acı bir başkasının da başına gelebilir. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi. Bozan, "O bir çocuktur ve tehlikeyi bilmez, sadece oyun oynamayı bilir. Yetkililere açıkça ifade ediyorum. O bölgeye acilen bir çözüm bulunması gerekmektedir. Her kış su seviyesi yükseliyor ve o noktadan akıntı geçiyor. Maalesef çocuklar kış aylarında o bölgeye sıklıkla giriyor. Bu tehlike her kış tekrar ediyor" ifadelerini kullandı.

SÖZ VERMİŞTİM

Baba Hamed Bozan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Kızım daha bir hafta önce benden küpe istemişti. Ona, 'Okula git, ikinci sınıfa geçtiğinde alacağım' diye söz vermiştim. Ancak dayanamadım, sözümü erkenden tutup bir hafta önce o küpeleri aldım. Yavrum küpelerini sadece bir hafta takabildi. Evlatlarımın en büyüğüydü, her gün kahvemi o yapardı. Bu saatten sonra kahve içmek bana haram olsun, bir daha asla içmeyeceğim."