Kamyonda kan donduran cinayet

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki bir kamyonun kapısını açanlar korkunç manzarayla karşılaştı. 42 yaşındaki Tuncay Kaplan direksiyon başında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Kamyonun içinde hareketsiz duran bir şahsı gören vatandaşlar durumdan şüphelendi. Aracın yanına yaklaşan çevre sakinleri, kan donduran manzarayla karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kamyonun içindeki kişinin 42 yaşındaki Tuncay Kaplan olduğu ve silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine koşan Tuncay Kaplan'ın yakınları, gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdi.