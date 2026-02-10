Gösteride kullanılan piton koruma altına alındı

DENİZLİ'DE bir alışveriş merkezinde düzenlenen gösteride kullanılan Albino Burma Pitonu, koruma altına alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bir alışveriş merkezinde yapılan denetimlerde, gösteride kullanılan Albino Burma Pitonuna ait gerekli izin ve belgelerin bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine CITES kapsamında yer alan yılana el konulurken, ilgili şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı. Uluslararası Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvanı ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) tabi olan Albino Burma Pitonunun, Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alınacağı öğrenildi.