Minik Zeynep’in yaşam mücadelesi 3 gün sürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde banyo sırasında su yutma şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 aylık Zeynep K., üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 6 Nisan Pazartesi günü Denizli'nin Çivril ilçe merkezinde bulunan Stadyum Mahallesi'nde meydana geldi. 8 aylık bebeği Zeynep K.'nın banyo sırasında fenalaştığını fark eden anne, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Zeynep K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yoğun bakımda 3 gün süren yaşam mücadelesine rağmen kurtarılamayan bebek, hayatını kaybetti. Annesi tarafından yıkandığı sırada su yuttuğu değerlendirilen 8 aylık Zeynep K'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Isparta'ya götürüldü.