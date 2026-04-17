Hayaller tramvay gerçekler tabanvay

AK Parti il yönetim kurulu üyeleri ile Denizli Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, basın mensupları ile bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını eleştiren Subaşıoğlu, faaliyet raporlarında yeterli şeffaflık olmadığını ifade etti.

HAZİNE'DEN 9,5 MİLYAR TL

2025 yılı Faaliyet Raporunda yapılan işlere ilişkin verilerin yer almadığını vurgulayan Subaşıoğlu, "412 metrekare, Mehmetçik'te park yapılmış sadece, 64 metrekare dekoratif panel, 6 adet tuvalet gibi çalışmalar yer alıyor. Bunlar belediyecilikte rutin işlerdir. Evlenme yardımı yaptığı sayı yok, gübre desteğinin rakamsal karşılığı yok, şeffaflık yok faaliyet raporunda. Bunların olması gerekir" diye konuştu. Subaşıoğlu, Büyükşehir'in gerçekleşen 11,5 milyar liralık bütçesine ilişkin, "Her seferinde diyorlar ya biz engelleniyoruz, yok hükümet bize para göndermiyor. 2025 yılında merkezi hükümet Denizli Büyükşehir Belediyesine tam 9,5 milyar TL para göndermiş. Toplam bütçenin büyük bölümü buradan geliyor" bilgisini verdi.

"SADECE LAF ÜRETİYORSUNUZ"

Belediyenin öz gelir üretiminin yaklaşık 2 milyar TL seviyesinde kaldığını söyleyen Subaşıoğlu, "Öz gelir oranı toplam bütçe içerisinde ne kadar yüksek olursa o belediye başkanının ve o belediyenin gelir konusunda başarısı yukarıda addedilir bütün dünyada kabul görmüş bir standarttır bu. 11,5 milyar TL'nin 9,5 milyar TL'si merkezi hükümetten geliyorsa burada çok ciddi bir başarısızlık var, gelir tarafı için ciddi bir başarısızlık var. 2026 için zaten 20 milyar TL'lik bir bütçe öngörüldü. Yapılan hiçbir şey yok sadece algı var" şeklinde konuştu. Ortada hiçbir planlamanın olmadığını vurgulayan Subaşıoğlu, "Önümüzdeki üç yıl içerisinde de aynı şeyleri göreceğiz. Çenebaz bir büyükşehir belediye başkanı göreceğiz" ifadelerini kullandı.