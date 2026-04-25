Denizli'de mehter marşı hazımsızlığı! Veliler okul yönetimine tepki gösterdi...

Gaziantep 'te düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve beraberindeki heyetin, tören alanında gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırtını dönmesini ülke genelinde büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

Pamukkale ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yaşanan olayda; bazı öğretmen ve velilerin ortak kararıyla hazırlanan mehter gösterisi okul yönetimi tarafından uygun bulunmayarak, programdan çıkarılmak istendi.

GÖSTERİYE MÜDAHALE EDİP MÜZİĞİ KESTİLER

Ancak yapılan görüşmelerin ardından öğrenciler gösteriyi gerçekleştirdi. Gösteri devam ederken, müzik sisteminin başına gelen bir kadın öğretmen, gösteriye müdahale ederek müziği kestirdi.