Haberler Denizli Denizli’de motosiklet ile ticari araç çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti!

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuğrul Gök idaresindeki motosiklet, Hakkı G. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan kargo çalışanı Tuğrul Gök ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gök, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tuğrul Gök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Tuğrul Gök'ün ölümü ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

