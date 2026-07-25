Denizli'de 9 milyon yıllık sır! Geçmişin karanlığına ışık tutuyor...





"TÜRK EKİBİ TARAFINDAN BULUNAN TEK LOKALİTE"



Türkiye'de devam eden fosil kazıları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Aytek, şunları kaydetti:



"Türkiye'de fosil kazıları 8 tane. Biz 8'inciyiz, en genciyiz. Diğer yedinin hepsi 70'li yıllarda Türk-Alman maden araştırmalarında bulunmuştu. Burası öyle değil; burası bir Türk ekibi tarafından bulunan tek lokalite. Burada diğer lokalitelere göre çok daha fazla fosil var. Dolayısıyla burası bilinmeyen bir lokaliteydi. Böyle olunca hızlı bir şekilde bir yayın yapalım, dünyaya tanıtalım dedik. Yayın işte bu sene çıktı. Çok süper geri dönüşler var. Birçok yerden bize 'Beraber çalışalım' diye mailler geliyor. Türkiye'de 10 küsur yıllık kazılar var, henüz bir yayınları bile yok. Biz daha 3 yılda ilk yayınımızı yayınladık"





"TÜRKİYE'DEKİ İLK ÖRNEK DENİZLİ'DE ÇIKTI"



Bazen fosille taşı ayıt etmenin dahi çok zor olduğu durumlarla karşılaştıklarını kaydeden Doç. Dr. Aytek, "Bazen taşla ayırt edilemez konuma geliyor ama baka baka biz de öğrendik, dokuyu ayırt edebildik. Mesela burada bir tane zürafanın üst çenesinin alt kısmı var. Yani şu üst dişlerin hepsi burada mevcut. Kafanın arkası yok ama önemli olan bizim için ilk etapta dişler. Çünkü dişler her şeyi söylüyor; türünü, cinsini, bütün bilgileri söylüyorlar. Dişler zaten vücudun en sağlam bölgesi olduğu için çok iyi korunuyorlar. Bunları biz ayıracağız, temizleyeceğiz laboratuvarda. Bunu temizlemek çok zor ama o kil olmasaydı da böyle bir fosil burada korunmayacaktı. Beyağaç'ta yüzey araştırmasında bir fil fosili bulmuştuk, şimdi kent müzemizde sergileniyor. Türkiye'deki ilk örneği. İkinci örneğini daha sonra Sivas'ta buldular. Üçüncü örneğini de biz geçen hafta burada bulduk. Şuan bir kılıç dişli kedinin kafatası üzerinde çalışıyoruz. Bu türün dünyada en iyi korunmuş örneği bizim alanımızda çıktı. Dişleri ve alt çenesi böyle geliyor. Kedinin hemen yanı başında biraz baskı görmüş ama bir oklu kirpi var. Bu da çok nadir bir hayvan. Biz bunu açacağız, çıkaracağız. Onun yanında da başka bir kemik duruyor" ifadelerini kullandı.