Denizli’de nesli tükenmekte olan saz kedisi görüntülendi

DENİZLİ'NİN Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından nesli tükenme tehlikesi altında bulunan saz kedisi görüntülendi. DKMP ekipleri, Işıklı Gölü'nde biyolojik çeşitlilik ve alan taraması yaptı. Ekipler, yaptıkları çalışmada dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Türkiye'de kesin koruma altındaki türler arasında yer alan saz kedisini doğal yaşam alanında görüntüledi. Sazlıkların arasında görülen saz kedisi, bir süre çevreyi gözlemledikten sonra gözden kayboldu. Ekipler, kulak ucundaki tüy tutamları ve uzun bacak yapısıyla dikkat çeken türün Işıklı Gölü çevresinde varlığını sürdürüyor olmasının, bölgedeki ekosistemin ve habitat kalitesinin korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.