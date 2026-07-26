  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Denizli Denizli'de hareketli anlar: Yarı çıplak sokağa çıkan kadın ekipleri harekete geçirdi

Denizli'de hareketli anlar: Yarı çıplak sokağa çıkan kadın ekipleri harekete geçirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın yarı çıplak halde sokağa çıktı. Sonrasında evine dönen ve balkondan kendisini aşağıya bırakan kadın hayatını kaybetti.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yarı çıplak halde sokağa çıkan kadın nedeniyle çevrede paniğe kapılan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları sonucu kadın yeniden evine çıktı.

Bir süre sonra 3. kattaki evinin balkonuna çıkan kadın, kendisini aşağı bıraktı. İnşaat malzemelerinin üzerine düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.



İddiaya göre, kadının daha önce de yaşadığı evi yakmaya çalıştığı ancak komşularının müdahalesiyle bu girişimin engellendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA