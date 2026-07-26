Nesli tükenme tehlikesindeki saz kedisi koruma altına alındı

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü, nesli tükenme tehlikesi altındaki önemli bir yaban hayvanına yeniden ev sahipliği yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği biyolojik çeşitlilik ve habitat tarama çalışmaları sırasında, dünya genelinde nesli tükenme riski altında bulunan ve Türkiye'de kesin koruma altındaki türler arasında yer alan saz kedisi doğal yaşam alanında görüntülendi.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Sazlıkların arasında kameralara yansıyan saz kedisi, bir süre çevresini dikkatle gözlemledikten sonra gözden kayboldu. Kulak uçlarındaki belirgin tüy tutamları ve uzun bacak yapısıyla dikkat çeken bu nadir türün Işıklı Gölü çevresinde yaşamını sürdürüyor olması, bölgedeki doğal yaşamın sağlıklı şekilde korunduğunu ve ekosistemin zenginliğini ortaya koyması açısından büyük önem taşıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, saz kedisinin varlığının bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, türün yaşam alanlarını güvence altına almak amacıyla izleme, gözlem ve denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi. Ayrıca ekipler, Işıklı Gölü ve çevresindeki yaban hayatı popülasyonunun düzenli olarak takip edildiğini, bölgenin doğal dengesini korumaya yönelik çalışmaların da titizlikle devam ettiğini ifade etti.