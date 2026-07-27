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Haberler Denizli Balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti

Balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen bir kadın, yarı çıplak şekilde sokağa çıkmasının ardından ekipleri alarma geçirdi. Fatih Mahallesi'nde vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları sonucu kadın evine çıktı. Ancak bir süre sonra 3. kattaki evinin balkonuna çıkan kadın, kendisini boşluğa bıraktı. İnşaat malzemelerinin üzerine düşen kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
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