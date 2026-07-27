Haberler Denizli Çavuşoğlu’nun faturada zam oyunu Çavuşoğlu’nun faturada zam oyunu SEBAHATTİN ALP













Denizli'de seçimden bu yana sürekli artan su fiyatları gündemden düşmüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarifelere indirim uygulandığını açıklasa da, göreve geldiği günden bu yana ev kullanıcısına yüzde 82.5 zam geldiği ortaya çıktı.





İşyerlerindeki atık su gideri yüzde 226 zamlandı. Seçim döneminde suya indirim vaadiyle göreve gelen Çavuşoğlu, daha ilk toplantıda bu vaadinin sınırlı kalacağının sinyallerini verdi. Vaat yüzde 50 indirimdi fakat 2024'te su tarifelerinde ortalama yüzde 30 indirim yapıldığı duyuruldu. O genel kurulda 12 tona kadar su kullanımında yüzde 30 indirimle 21.797 TL'den 15.258 TL'ye, 2. kademe olan 13-25 ton ise 44.301 TL olan ton fiyatı 39.871 TL'ye indirildi.