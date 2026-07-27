Çavuşoğlu’nun faturada zam oyunu

Denizli'de seçimden bu yana sürekli artan su fiyatları gündemden düşmüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarifelere indirim uygulandığını açıklasa da, göreve geldiği günden bu yana ev kullanıcısına yüzde 82.5 zam geldiği ortaya çıktı.
İşyerlerindeki atık su gideri yüzde 226 zamlandı. Seçim döneminde suya indirim vaadiyle göreve gelen Çavuşoğlu, daha ilk toplantıda bu vaadinin sınırlı kalacağının sinyallerini verdi. Vaat yüzde 50 indirimdi fakat 2024'te su tarifelerinde ortalama yüzde 30 indirim yapıldığı duyuruldu. O genel kurulda 12 tona kadar su kullanımında yüzde 30 indirimle 21.797 TL'den 15.258 TL'ye, 2. kademe olan 13-25 ton ise 44.301 TL olan ton fiyatı 39.871 TL'ye indirildi.
TEK TEK İNCELENDİ
Yaz ayının gelmesiyle, normal bir kullanıcının tükettiği su miktarı arttı. Faturalar kabarık gelince de haliyle vatandaşlar faturayı kalem kalem incelemeye başladı. Fakat bir bölüm var ki, su fatura bedelinin neredeyse yarısını burası kapsıyor: Atık su bedeli! Normal bir ev kullanıcısı ortalama 500 TL olan bir su faturası için vergisi ile birlikte 200 TL'den fazla atık su bedeli ödüyor.
İndirimden yararlanamayan ticari kullanıcılarda bu miktar daha da fazla. Çünkü faturanın görünmeyen yüzü atık su bedellerine yüzde 226'dan fazla zam geldi.Örneğin bir işletme Mart 2024'te 9,79 TL atık su bedeli öderken, haziran ayında bu rakam yüzde 226,50 zam ile 32,44 TL'ye yükseldi.