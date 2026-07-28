Denizli’de buğdayın yeni çeşitleri sahada

Denizli
Valisi Yavuz Selim Köşger, Acıpayam
'ın Yumrutaş mahallesinde Sertifikalı hububat tohumlarının hasat ve tarla günü etkinliği Programı kapsamında "Koç, Toprak ve Çavuş" isimli ekmeklik buğday çeşitlerinin hasat etkinliğine katıldı. Birim alandan elde edilen verimin artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Köşger "Nüfus artıyor, dolayısıyla artan nüfusu beslemek için topraktan aldığımız verimi artırmamız lazım. Hibrit tohumlarla verimi artırırsak biz inşallah ülkemizin beslenme stratejisi ile ilgili çözüm yolu üretmiş olacağız. Acıpayam hayvancılıkta da Denizli'ye örnek olacak şekilde gelişmeler kaydediyor" dedi.