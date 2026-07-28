Ege’de Sultaniye bereketi yaşanıyor

Denizli
'nin Buldan
ilçesinde çekirdeksiz Sultaniye üzümünde hasat için geri sayım başladı. Üreticiler, bu yıl hem kalite hem de rekoltenin yüz güldürdüğünü belirtti. Yenicekent, Oğuz
, Mahmutlu, Doğan ve Bölmekaya mahallelerinde yetiştirilen Sultaniye üzümleri olgunlaşırken, üreticiler önümüzdeki günlerde bağlarda kesimlere başlayacak. Bu yıl iklim şartlarının üretim açısından oldukça elverişli geçtiğini ifade eden üreticiler, bağlardaki üzümlerin hem kalite hem de verim bakımından beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi.