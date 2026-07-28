Hermanos cinsi karpuzlar pazar tezgahına çıktı

Denizli
'nin tarımsal üretimiyle öne çıkan ilçelerinden Acıpayam
'da, yaz mevsinin en çok beklenen lezzetlerinden karpuzun ilk hasadı gerçekleştirildi. Dodurga Mahallesi'nin İnönü mevkisindeki 5 dönümlük tarlasına 25 Nisan'da AT, Hermanos ve Davut Bey cinsi karpuz fidelerini diken üretici Şerafettin Tay, 3 aylık emeğin ardından ürünlerini toplamaya başladı. İlk etapta tarladan çıkarılan 6 ton karpuz, tüccarlar aracılığıyla iç piyasaya sunuldu. Tay, hava şartlarının olumlu seyretmesi halinde hasadın ağustos ayı sonuna kadar süreceğini belirtti.