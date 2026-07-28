Umut öyküsü

Denizli'de yaşayan ve bu yıl 5'inci sınıfa başlayacak olan Öykü Öntürk, iki yıl önce okul arkadaşından plastik şişe kapaklarının toplanması karşılığında tekerlekli sandalye alınabileceğini öğrendi.
Ardından mavi kapak toplamaya başlayan Öntürk, iki yılda 10 bin kapak biriktirdi. Yaz tatili için ailesiyle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde halasının yanına gelen küçük çocuk, topladığı kapakları Muhittin Mahallesi Muhtarlığı'na teslim etti.
Engellilere yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Öntürk, "3'üncü sınıfta bir arkadaşım bana 200 bin kapak toplanınca bir tekerlekli sandalye bağışlandığını söylemişti. Ben de 2 yıldır topluyorum, 10 bin kapak oldu. Bedensel engelli kişilere yardımcı olabildiğim için mutluyum.
Kapak toplamaya devam edeceğim" dedi. Öykü'nün yaşına rağmen sergilediği duyarlılığın herkese örnek olması gerektiğini kaydeden Muhtar Zührecan Gözaydın da, "Denizli'den gelen kızımız çok güzel bir iş başardı. Onun topladığı bu kapaklar bir engelli vatandaşımıza umut olacak" diye konuştu.