Haberler Denizli Umut öyküsü Umut öyküsü Özel gereksinimlilere tekerlekli sandalye alınması için 2 yıldır mavi kapak biriktiren Denizlili Öykü, arkadaşları arasında öncü oldu. Bugüne kadar 10 bin kapak toplayan küçük kız, “Amacım daha çok kişiye yardımcı olmak” diye konuştu. HABER MERKEZİ













Denizli'de yaşayan ve bu yıl 5'inci sınıfa başlayacak olan Öykü Öntürk, iki yıl önce okul arkadaşından plastik şişe kapaklarının toplanması karşılığında tekerlekli sandalye alınabileceğini öğrendi.





Ardından mavi kapak toplamaya başlayan Öntürk, iki yılda 10 bin kapak biriktirdi. Yaz tatili için ailesiyle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde halasının yanına gelen küçük çocuk, topladığı kapakları Muhittin Mahallesi Muhtarlığı'na teslim etti.