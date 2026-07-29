Denizlili matematik dahisi

Denizli Koleji öğrencisi Azra Kavakoğlu, mantık ve matematik alanındaki üstün başarısıyla uluslararası arenada Türkiye'yi gururla temsil etti. Bölge ve Türkiye finallerinde elde ettiği derecelerle adını dünya sahnesine yazdıran başarılı öğrenci, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Mantık ve Matematik Oyunları Dünya Finali'nde farklı ülkelerden gelen seçkin yarışmacılarla aynı platformda mücadele ederek önemli bir başarıya imza attı.

ÜSTÜN PERFORMANS

Azra Kavakoğlu'nun uluslararası finale uzanan yolculuğu, 4 Nisan 2026 tarihinde Denizli Koleji'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bölge Finalleri'nde sergilediği başarılı performansla başladı. Ardından 23 Mayıs 2026 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen Türkiye Finalleri'nde de üstün bir performans ortaya koyan Kavakoğlu, elde ettiği başarılı sonuçlarla Uluslararası Mantık ve Matematik Oyunları Dünya Finali'ne katılma hakkı kazandı.

AZMİNİN BİR GÖSTERGESİ

25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde İtalya'nın Milano kentindeki Bocconi Üniversitesi'nde düzenlenen dünya finalinde Türkiye'yi temsil eden Azra Kavakoğlu, dünyanın birçok ülkesinden finale yükselen öğrencilerle aynı organizasyonda yarışarak hem akademik bilgi birikimini hem de problem çözme becerilerini uluslararası düzeyde sergileme fırsatı buldu. Dünya çapındaki bu prestijli organizasyonda yer alması, genç öğrencinin disiplinli çalışmasının ve azminin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. Akademik başarısıyla dikkat çeken Azra Kavakoğlu, elde ettiği bu önemli sonuçla Türkiye'nin gururu oldu. Uluslararası platformda ülkemizi başarıyla temsil eden genç öğrenci, eğitim hayatındaki başarılı grafiğini dünya finaline taşıyarak örnek bir başarı hikâyesine imza attı.

OKULUNDAN TAM DESTEK

Denizli Koleji yetkilileri de Azra Kavakoğlu'nun elde ettiği başarıdan duydukları gururu dile getirdi. Yapılan açıklamada, dünya finalinde Türkiye'yi temsil eden başarılı öğrencinin, ailesinin ve bu süreçte emeği bulunan öğretmenlerin tebrik edildiği belirtilirken, Azra Kavakoğlu'nun gelecekte de ulusal ve uluslararası platformlarda yeni başarılara imza atacağına olan inanç vurgulandı.