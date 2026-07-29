Mor tarlalar köye değer katıyor

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesi Gözler Mahallesi'nde bulunan ve bölgenin en büyük lavanta bahçesi olma özelliğini taşıyan 14 dönümlük arazi, morun her tonuyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Pamukkale ve Karahayıt turizm bölgesine yaklaşık 20 dakika mesafede yer alan Gözler Mahallesi, lavanta üretimiyle bölgeye yeni bir soluk getirdi. 2019 yılında kurulan ve 2020 yılında tesisleşmesi tamamlanan bahçe, Isparta Kuyucak
ve Burdur Salda'daki lavanta turizminden esinlenilerek hayata geçirildi. 14 dönümlük arazinin 12 dönümünde lavanta yetiştirilirken, alanda ziyaretçiler için konaklama evleri, fotoğraf çekim alanları ve salıncaklar bulunuyor. Bahçenin kuruluş hikayesini anlatan işletmeci Erkam Akkaya, "Lavantanın rağbet gördüğü ilk zamanlarda ailem Kuyucak ve Salda taraflarını ziyaret etti. 'Bu işi kendi köyümüzde neden yapmayalım?' diyerek yola çıktık. Gözler Mahallemiz, Pamukkale ve Karahayıt'a çok yakın bir konumda. Haziran ayında ziyaretçi alımına başlıyoruz ve Temmuz sonu itibarıyla ziyaretleri sonlandırıp hasat aşamasına geçiyoruz. Amacımız hem köyümüze katma değer sağlamak hem de gelen misafirlere huzurlu bir ortam sunmak" dedi. Bahçede sadece fotoğraf çekimi değil, lavantadan elde edilen birçok ürünün de satışı yapılıyor.