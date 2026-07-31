Şehit polis memuruna duygu dolu veda

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Mehmet Ali Kartal (41), nöbet görevi sırasında aniden rahatsızlandı. Mesai arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Kartal, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merhum polis memuru Mehmet Ali Kartal için Denizli İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde resmi tören gerçekleştirildi. Evli ve ikiz erkek çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Ali Kartal'ın naaşı, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Kütahya
'nın Gediz
ilçesine gönderildi.