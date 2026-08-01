Haberler Denizli 4,5 milyonluk vurgunu JASAT çözdü! 'Dolgun ücret' tuzağıyla kurye tuttular 4,5 milyonluk vurgunu JASAT çözdü! 'Dolgun ücret' tuzağıyla kurye tuttular Yaşlı kadını 4,5 milyon TL dolandıran çetenin şeytani planı JASAT'ın takibine takıldı. Denizli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla şebeke çökertilirken, dolandırıcıların kapılara yolladıkları kuryeleri bulmak için sosyal medyada kurdukları 'iş ilanı' tuzağı deşifre oldu. İHA









Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen olayda; yalnız yaşayan H.K. isimli yaşlı kadına ulaşarak, kendisini kamu personeli olarak tanıtan şüpheli, yaşlı kadının evinde bulunan toplam 4 milyon 500 bin TL değerindeki ziynet eşyaları ile nakit parayı elden teslim alarak kayıplara karıştı. Daha sonra dolandırıldığının farkına varan H.K., durumu İl Jandarma Komutanlığına ihbar etti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, yaşlı bir kadının ziynet eşyası ile parasının dolandırılması olayıyla ilgili yürüttüğü titiz çalışmayı başarıyla sonuçlandırdı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT dedektifleri ile Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada, kendilerini kamu görevlisi, hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak yaşlı vatandaşı dolandıran şüphelilerin yakalanması amacıyla yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.