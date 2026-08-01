Çavuşoğlu’ndan baskı siyaseti

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen belediye başkanları hakkında dikkat çeken iddialar ortaya attı. Subaşıoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun, ilçe belediye başkanlarına "Yeni Parti'ye geçmezseniz Büyükşehir hizmetlerinden yararlanamazsınız" yönünde baskı kurduğunu söyledi.
Denizli'de Yeni Parti'ye adeta "zoraki göç" yaşandığını öne süren Subaşıoğlu paylaşımında, Belediye Başkanlarının Yeni parti'ye geçmelerine dair açıklamada imzalarının bulunmamasının da baskıyı kanıtladığını belirtti.
'SİNYAL KESİCİ KULLANILDI'
CHP'li belediye başkanlarının Denizli'deki Çamlık mesire alanındaki sinyal kesici jammerler kullanılarak yapılan toplantısından detayların kendisine ulaştığını belirten Subaşıoğlu, "Gerilimler, sözlü kavgalar yaşanmış. Her iki genel merkez ile konuşmalar yaşanmış. Nihayetinde Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun zorlaması, vesayeti ve baskılaması var. Bütün bunlar gösteriyor ki sözde demokratlar ama sahte demokrat oldukları ortaya çıktı. Edindiğim bilgiye göre Çavuşoğlu ilçe belediye başkanlarına, 'Ben sizi aday gösterttim. Benimle birlikte hareket etmek zorundasınız. Etmezseniz de büyükşehir imkanlarından hiçbir şekilde yararlanamazsınız ne dersem onu yapacaksınız' diye baskı uygulamış. Belediye başkanlarından bazıları hemen karar vermek istemediklerini ve ilçe halkına sormak istediklerini beyan etmelerine karşın, dikkate alınmadıklarını öğrendik" dedi.
'VEBALİ ÇOK YÜKSEK'
CHP İl Başkanı Ayhan Oral, CHP'li Belediye Başkanlarının Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun baskısı ve zorlaması ile Yeni Parti'ye geçmesi konusunda şaşırmadığını çünkü daha CHP il başkanı belli olmadan kendisine bile " Sana bu şehirde nefes aldırmayız, otobüse binersen tükürürler, sokakta bile yürüyemezsin" şeklinde baskı oluşturmaya çalıştığını söyledi. Oral "Bu baskı ve tehdit siyaseti elbette başkanlarımızı etkilemektedir. Çavuşoğlu CHP İl Başkanlığına suyu bile henüz bağlatmadı. Şimdi de yeni bir bahane üretti: Su bağlatmak için 'karar defterinde karar alınması gerek' diye işi yokuşa sürüyorlar. Partinin araçlarını bile savcılık kararı ile alabildik. CHP il başkanlığında tadilat nedeniyle işçiler bu sıcakta 1 hafta çalıştı. Evlerinden su getiren işçiler çok mağdur oldu. Yapılanların vebali çok yüksek. İnsan vicdanına nasıl sığdı anlamak zor. Bunlar da baskı unsuru değil mi?" ifadelerini kullandı.