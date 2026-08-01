Çavuşoğlu’ndan baskı siyaseti



'VEBALİ ÇOK YÜKSEK'

CHP İl Başkanı Ayhan Oral, CHP'li Belediye Başkanlarının Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun baskısı ve zorlaması ile Yeni Parti'ye geçmesi konusunda şaşırmadığını çünkü daha CHP il başkanı belli olmadan kendisine bile " Sana bu şehirde nefes aldırmayız, otobüse binersen tükürürler, sokakta bile yürüyemezsin" şeklinde baskı oluşturmaya çalıştığını söyledi. Oral "Bu baskı ve tehdit siyaseti elbette başkanlarımızı etkilemektedir. Çavuşoğlu CHP İl Başkanlığına suyu bile henüz bağlatmadı. Şimdi de yeni bir bahane üretti: Su bağlatmak için 'karar defterinde karar alınması gerek' diye işi yokuşa sürüyorlar. Partinin araçlarını bile savcılık kararı ile alabildik. CHP il başkanlığında tadilat nedeniyle işçiler bu sıcakta 1 hafta çalıştı. Evlerinden su getiren işçiler çok mağdur oldu. Yapılanların vebali çok yüksek. İnsan vicdanına nasıl sığdı anlamak zor. Bunlar da baskı unsuru değil mi?" ifadelerini kullandı.

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