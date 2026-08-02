İnsanlık ölmüş! Özel aracını engelli çalışana temizletti

Mehmet Dinç'in kendi özel aracını hafta sonu temiz şekilde kullanmak maksadıyla, özellikle cuma günleri yıkattığı belirterek, aracını yıkayanlar arasında yer alan engelli kontejanından istihdam edilen Mertaş A.Ş personeli Ali Aşkın'ın hakkı ve onurunun çiğnendiğini belirtti. Karakuş, Müdür Dinç'in özel aracını yıkattığı diğer kişi olan ve sivil kıyafetle çalışması gereken Mertaş A.Ş Sadettin Akbulut'a ise yasalara aykırı olarak zabıta kıyafeti giydirdiği ve belediye zabıta yönetmeliğinin 5-6-31 ve 35. maddelerinin açıkça ihlal edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLA KANITLADI

Karakuş, Zabıta Müdürü Mehmet Dinç'in, eski şoförü Murat Efe'ye de baskı ve mobing uyguladığı ve görev dışı şahsi işlerini yaptırdığı için Murat Efe'nin baskılara dayanamayarak şoförlükten ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Zabıta Amiri Karakuş, Zabıta Müdürü Mehmet Dinç'in devlet memurluğu vakarı ile bağdaşmayan ağır mevzuat ihlallerinde bulunduğu anları fotoğraflarla delillendirdiğini ve 25.06.2026 tarihinde Merkezefendi Belediyesi Hukuk İşlerine yazılı olarak bildirmesine karşın, Müdür Dinç hakkında hiçbir idari tedbir ve uzaklaştırma kararı alınmadığını öne sürdü. Karakuş, fotoğraflarla sabit olan konunun belediye idari personelince sümen altı edilmeye çalışıldığı iddiasıyla, bahse konu ağır mevzuat ihlalleri, mobing uygulamaları ve taraflı davranan belediye personeli hakkında bağımsız ve tarafsız bir inceleme yapılması için ivedilikle mülkiye müfettişi görevlendirmesi talep ettiğini belitti.