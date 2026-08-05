Merkezefendi CHP’de kaldı

Merkezefendi
Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP'de kalacağını resmen açıkladı. İlk günden itibaren ne sosyal medyasında ne de meydanlarda Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu ve CHP'den Yeni Parti'ye geçen Ali Osman Horzum'un yanında yer almayan, Özgür Özel
'in mutlak butlan kararı sonrasındaki Denizli ziyaretine katılmayan Başkan Şeniz Doğan, bundan sonra CHP kanadında siyasete devam edeceğini açıkladı. Bu sürecin sonunda kaybeden ise Yeni Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu oldu.