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Haberler Denizli Traktörle römork arasında sıkışarak hayatını kaybettı

Traktörle römork arasında sıkışarak hayatını kaybettı

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Traktörle römork arasında sıkışarak hayatını kaybettı
Denızlı'nin Buldan ilçesinde yangın bölgesinde kesim yapan orman işçisi, traktör ile römorkun arasında sıkışması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Buldan ilçesine bağlı Bölmekaya Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl yangından etkilenen orman sahasında devam eden kesim çalışmaları sırasında iş kazası meydana geldi. Yanan sahada kesim yapan özel şirket çalışanı Sedat Çetin, traktör ve taşıyıcı sepetin arasına sıkıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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