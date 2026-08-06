Traktörle römork arasında sıkışarak hayatını kaybettı

Denızlı'nin Buldan
ilçesinde yangın bölgesinde kesim yapan orman işçisi, traktör ile römorkun arasında sıkışması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Buldan ilçesine bağlı Bölmekaya Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl yangından etkilenen orman sahasında devam eden kesim çalışmaları sırasında iş kazası meydana geldi. Yanan sahada kesim yapan özel şirket çalışanı Sedat Çetin, traktör ve taşıyıcı sepetin arasına sıkıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.