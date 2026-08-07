Serinhisar’dan 40’a yakın ülkeye leblebi ihracatı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bulunan dünyanın ilk ve tek Leblebi Sanayi Sitesi'ndeki 140 fabrikada günde 200 tona yakın leblebi üretiliyor. Türkiye'nin yüzde 80 leblebi ihtiyacını karşılayan sanayi sitesinde acısından tatlısına 40'ın üzerinde çeşit üretilen leblebiler, 40'a yakın ülkeye ihraç ediliyor. Hatta leblebisiyle meşhur olan Çorum'a bile Serinhisar ilçesinden leblebi gönderiliyor. 40'ın üzerinde çeşit üretilen leblebiler arasında çilekli, karpuzlu, yoğurtlu, kaymaklı, böğürtlenli, çikolatalı, kakaolu, vanilyalı, şekerlemeli, ballı susamlı, haşhaşlı, Türk kahveli ve portakallı leblebiler ilgi görüyor. 2009 yılında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Serinhisar leblebisi Avrupa'dan Amerika'ya, Ortadoğu'dan Avustralya'ya kadar 40'a yakın ülkeye ihraç ediliyor. Dünyanın yüzde 65 leblebi ihtiyacını karşılayan ilçede; bir ayda üretilen 30 bin ton leblebi İspanya, Yunanistan, Tunus, İtalya, İsrail, Lübnan, Makedonya, ABD, Endonezya, İran, Avustralya, Kanada, Almanya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa, Filistin, Bulgaristan, Hollanda, Belçika, Malezya, KKTC, İngiltere, İsviçre, Avusturya ve Kazakistan'a gönderiliyor.